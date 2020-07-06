أمريكا : تسجيل إصابة بنوع نادر من اميبيا آكلة للدماغ

2020/07/06 | 21:28 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _دولية أكد مسؤولون بقطاع الصحة في ولاية فلوريدا الأمريكية ظهور حالة لنوع نادر من الأميبا التي تأكل الدماغ، كما أورد موقع هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، الاثنين.وقالت وزارة الصحة في فلوريدا، إن شخصاً في مقاطعة هيلزبره أصيب بما يُطلق عليه “النيجلرية الدجاجية”.ويمكن لهذه الأميبا أحادية الخلية، التي لا تُرى بالعين المجردة، أن تسبب عدوى في الدماغ، عادةً ما تكون قاتلة.وتدخل هذه الأميبا، التي توجد عادةً في المياه العذبة الدافئة، الجسم من خلال الأنف.ولم تحدد وزارة الصحة في فلوريدا المنطقة التي حدثت فيها الإصابة أو حالة المريض.ولا يمكن أن تنتقل الأميبا من شخص لآخر.وتظهر العدوى عادةً في الولايات الجنوبية من البلاد.وهي نادرة في فلوريدا، حيث تمّ تسجيل 37 حالة منها فقط منذ عام 1962.ولكن بالنظر إلى العواقب الوخيمة المحتملة للعدوى، أصدرت وزارة الصحة تحذيراً لسكان مقاطعة هيلزبره في 3 جويلية.وحثّ مسؤولو الصحة السكان المحليين على تجنب ملامسة الأنف لمياه الصنابير ومصادر أخرى للمياه.وهذا يشمل المسطحات المائية المفتوحة، مثل البحيرات والأنهار والبرك والقنوات، حيث تزيد احتمالات العدوى في أشهر الصيف الأكثر دفئاً في جويلية وأوت وسبتمبر.ويعاني المصابون بالنيجلرية الدجاجية من أعراض تشمل الحمى والغثيان والقيء، بالإضافة إلى تصلب الرقبة والصداع.ويموت معظمهم في غضون أسبوع.وحثت وزارة الصحة الأشخاص الذين يعانون من هذه الأعراض على “التماس العناية الطبية على الفور، لأن المرض يتقدم بسرعة”.وقالت وزارة الصحة: “تذكروا أن هذا المرض نادر ويمكن لاستراتيجيات الوقاية الفعالة أن تسمح بموسم سباحة صيفي آمن ومريح”.وتعتبر عدوى النيجلرية الدجاجية نادرة في الولايات المتحدة، وفقاً لهيئة “المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها”.وبين عامي 2009 و2018، تمّ الإبلاغ عن 34 إصابة فقط في البلاد.

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