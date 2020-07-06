الصحة العاليمة: لا يوجد دليل علمي علي انتقال فيروس كورونا بالهواء

2020/07/06 | 21:28 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغدادنفت منظمة الصحة العالمية، اليوم الاثنين، ما ورد من خلال بعض منصات التواصل الاجتماعي من وجود دليل علمي علي انتقال فايروس كورونا من خلال الهواء .واكد ممثل منظمة الصحة العالمية في العراق الدكتور ادهم اسماعيل على "ضرورة الابتعاد عن هكذا اشاعات واخبار تضلل الرأي العام وتشتت الاذهان فيما يتعلق بفايروس كورونا المستجد بما يؤثر سلبا على عدد الاصابات وتفشي الوباء".ونوه اسماعيل الى "اهمية الالتزام بالقواعد الصحية والارشادات الوقائية التي تصدرها وزارة الصحة والبيئة من الالتزام التام بلبس الكمامات والقفازات عند الخروج من المنزل والابتعاد عن التجمعات والالتزام بالتباعد الاجتماعي والتركيز على النظافة وغسل الايدي او تعقيمها".

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