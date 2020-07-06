بالفيديوغراف: تعرف على اعداد الأسرّة والمستشفيات في العراق نسبة لأعداد السكان

2020/07/06 | 21:31 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – يس عراق:

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