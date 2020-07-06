الجبهة العربية تبعث رسالة إلى الكاظمي وتعلن موقفها من إعادة نشر قوات البيشمركة في كركوك

2020/07/06 | 21:31 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز أعلن الناطق باسم الجبهة العربية الموحدة محمد الرياشي، اليوم الإثنين، موقف جبهته إعادة نشر قوات البيشمركة في محافظة كركوك.وقال الرياشي، في حديث متلفز لقناة “العهد”، إنه “نرفض قرار رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي نشر قوات البيشمركة على المناطق المختلف عليها في المحافظة”.وأضاف، أن “اكثر من 120 قرية عربية في المحافظة دمرت بسبب […]

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