افتتاح مركز النجف الاشرف الوطني للتحري عن فيروس كورونا

2020/07/06 | 21:34 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ النجف الاشرف شهدت محافظة النجف الأشرف افتتاح مركز النجف الوطني للتحري عن فيروس كورونا كاول مشروع في العراق من هذا النوع مماثلا لما تم إنشاءه في دول الخليج.وقال مدير اعلام دائرة صحة النجف سالم الحميداوي لـ /المعلومة/، ان “مشروع النجف الاشرف الوطني للتحري عن فيروس كورونا افتتح بعد ان تبرعت إحدى الشركات بالتعاون […]

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