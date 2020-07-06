اغتيال الخبير الاستراتيجي هشام الهاشمي في بغداد

2020/07/06 | 21:36 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اغتيال الخبير الاستراتيجى هشام الهاشمي في بغداد

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