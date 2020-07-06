الرئيس صالح والكعبي يبحثان مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية

2020/07/06 | 21:43 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث رئيس الجمهورية برهم صالح، مع النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي، تطورات الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية في البلاد.

وذكر بيان لرئاسة الجمهورية ان الرئيس صالح استقبل الكعبي في قصر السلام بالعاصمة بغداد، وناقش معه ضرورة الإسراع بإقرار قانون الانتخابات، بما يضمن تحديد موعد لإجراء انتخابات مبكرة، تتسم بالشفافية وتسمح بمشاركة المواطنين بشكل عادل الجهود، إضافة الى الجهود المبذولة من قبل أجهزة الدولة للتصدي لجائحة كورونا.

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