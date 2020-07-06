2020/07/06 | 21:43 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجه رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي وزارة الدفاع بتوطين رواتب منتسبيها على الفور.

وبحسب وثيقة موجهة من مكتب رئيس الوزراء لوزارة الدفاع، فقد وجه الكاظمي بإجراء اللازم فورا من قبل وزارة الدفاع لتنفيذ قرار مجلس الوزراء المتضمن توطين رواتب منسوبيهم وتحقيق الهدف منه عن طريق تفعيل نظام دفع الرواتب والمخصصات الكترونيا من خلال البطاقة البيومترية، واعلام امانة مجلس الوزراء باسباب التأخير في تنفيذ القرار مدار البحث رغم مرور مدة طويلة على صدوره.

وكان وزير الدفاع جمعة عناد قد طالب امانة مجلس الوزراء باستثناء وزارته من قرار مجلس الوزراء القاضي بتوطين رواتب جميع منتسبي الوزارات.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصطفى الكاظمي يوجه وزارة الدفاع بتوطين رواتب منتسبيها على الفور) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصطفى الكاظمي يوجه وزارة الدفاع بتوطين رواتب منتسبيها على الفور) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).