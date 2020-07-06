على خلفية مقتل خاشقجي.. لندن تفرض عقوبات على 20 سعوديا

2020/07/06 | 21:48 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز فرضت بريطانيا اليوم الاثنين، عقوبات على 20 سعوديا على خلفية مقتل الصحفي جمال خاشقجي، وذلك كجزء من إجراءات ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.وقال وزير الخارجية دومينيك راب إن العقوبات تهدف إلى وقف غسيل “الدماء في هذا البلد”.وفرضت لندن عقوبات على سعود القحطاني مستشار ملكي سعودي سابق رفيع المستوى، وأحمد […]

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