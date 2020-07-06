للحد من الفساد.. رقمنة بيانات الاستهلاك الحكومية في كوردستان

2020/07/06 | 21:50 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت حكومة إقليم كوردستان العراق الاثنين أنها ستباشر اعتبارا من الشهر الجاري بتحويل بيانات مصروفات الاستهلاك إلى النظام الرقمي الالكتروني للحد من الفساد وتعزيز التنسيق بين مؤسسات الحكومة وإدارتها.

وقال وزير المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان آوات شيخ جناب، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "رئيس الوزراء أصدر توجيهاته بتحويل بيانات المصروفات الاستهلاكية إلى النظام الرقمي (الرقمنة) للتقليل من الروتين وتسهيل معاملات المواطنين"، مشيراً الى أن "هذا القرار هو جزء من عملية الإصلاح التي تبنتها التشكيلة الوزارية التاسعة لحكومة الإقليم".

وأوضح الوزير أن "الحكومة تعمل على السيطرة على المصاريف الاستهلاكية وتنظيمها والعمل على مشاريع مهمة في مجالات الخدمة العامة التي تصب في صالح المواطنين"، كما أشاد أيضاً بـ"دور موظفي دائرة تكنولوجيا المعلومات والمديرية العامة للحسابات في وزارة المالية لإعداد وتجهيز هذا النظام".

هذا وسيتم المباشرة بهذا النظام في مؤسسات الحكومة ودوائرها كافة بدءاً من الشهر الجاري، وستتوفر جميع المعلومات عبر النظام الإلكتروني بحلول نهاية الشهر، على أن يتم حصر البيانات في مركز البيانات التابع للحكومة، ما سيمكّنها من تنظيم جميع المصاريف ووضع خطط إستراتيجية تخص قطاع المال، وفق البيان.

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