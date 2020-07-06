كورونا العراق.. الكشف عن سبب تأخر علاج الحالات الشديدة بالعقارين الروسي والاميركي

2020/07/06 | 21:54 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ بغداد

كشف عضو خلية الأزمة البرلمانية عباس عليوي، الاثنين 6 تموز 2020، سبب تأخر وزارة الصحة ا...





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