اخر ما قاله الخبير هشام الهاشمي اليوم قبل اغتياله

2020/07/06 | 21:54 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

نشر الخبير الامني هشام الهاشمي، الاثنين، تغريدة قبل تعرضه للاغتيال اليوم من قبل مجهولين في بغداد.

وقال الهاشمي في تغريدته، "تاكدت الانقسامات العراقية بعرف المحاصصة الذي جاء به الاحتلال "شيعة، سنة، كرد، تركمان، اقليات الذي جوهر العراق في مكونات، والأحزاب المسيطرة الشيعية، السنية، الكردية، التركمانية.. التي أرادت تاكيد مكاسبها عبر الانقسام، والأحزاب الدينية التي استبدلت التنافس الحزبي بالطائفي".

وكانت وزارة الداخلية أكدت، في وقت سابق من الاثنين، اغتيال الخبير الامني هشام الهاشمي.

وقال مدير اعلام وزارة الداخلية اللواء سعد معن في تسجيل صوتي وزع لوسائل الاعلام إن "الخبير الامني هشام الهاشمي، تعرض للاغتيال في العاصمة بغداد".

وأضاف، أن "جثمان الهاشمي الان في ثلاجة الموتى".

بدوره قال مصدر امني، إن "الهاشمي تعرض للاغتيال قرب منزله شرقي بغداد، وبعدها توفي متأثراً بجراحه".

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