مدير صحة ذي قار يؤكد لـ (بغداد اليوم ) فشل اغلب الاجراءات المتبعة للحد من انتشار كورونا: نتوقع ارقاماً مهولة

2020/07/06 | 21:54 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- ذي قار

أكد مدير دائرة صحة محافظة ذي قار، حسين الكنزاوي، الإثنين، 06 تموز، 2020، أن اغلب الاجراءات المتبعة للحد من انتشار فايروس كورونا في المحافظة فشلت.

وقال الكنزاوي في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "كل الاجراءات التي تم اتخاذها للحد من كورونا فشلت لاسباب عديدة ومن اهمها أنها جاءت متأخرة بعد انتشار الفيروس في مناطق المحافظة واصبحت اعداد المصابين كبيرة جدا".

واضاف أن "عدم الجدية في تطبيق الإجراءات كانت سببا اخرا في تزايد اعداد الاصابات في المحافظة".

وبين أن "تزايد اعداد المسحات والفحصوات كان لها دورا كبيرا بارتفاع الاصابات، ولو افترضنا ان يوم غد تم اجراء فحص لجميع مناطق المحافظات فاننا سنشهد ارقاما مهولة".

واشار الكنزاوي أن "دائرة الصحة تقدمت بمقترح وتحديداً الى المحافظ، الذي وعد بمناقشته في الايام القادمة، وهذا المقترح ينص على عزل المناطق بشكل تام، ويمنع اي مواطن من الخروج من منزلهُ، مع الغاء استثناءات الحظر، ويبقى العمل فقط للاجهزة الامنية والدوائر الصحية وحتى المرضى يتم نقلهم من خلال سيارات الاسعاف".

وتابع أن "المقترح يتضمن غلق جميع الاسواق وابلاغ المواطنين قبل اتخاذ القرار من أجل التخزين، وهذا هو الحل الوحيد لو طبق بشكل حقيقي سيحد من انتشار كورونا في المحافظة".

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وقال سلام في حديث لـ(بغداد

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