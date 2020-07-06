تعرف على مواصفات هاتف موتورولا الجديد

2020/07/06 | 21:58 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة أزاحت شركة موتورولا الستار عن أحدث هواتفها المنافسة الذي زودته بقدرات تصوير ممتازة، والمنتظر أن يطرح في الأسواق 8 يوليو الجاري.ويأتي هاتف +Motorola One Fusion الذي سيبلغ سعره 250 دولارا تقريبا بهيكل مقاوم للماء والغبار بأبعاد (162.9 x 76.4 x 9.6) ملم، يزن 210 غ.وزود هذا الجهاز بشاشة IPS LCD بمقاس […]

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