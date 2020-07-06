مع تسلم المانيا رئاسة الاتحاد الأوربي / الحوار بديلا عن تشديد الحصار على كوبا - رشيد غويلب

2020/07/06 | 22:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#رشيد_غويلب في الثاني من شباط 1962، اعتقد الرئيس الامريكي جون كندي، ان الحصار الشامل الذي سيفرضه بعد ساعات على الثورة الكوبية، سيؤدي الى زوال سلطتها، حتى قبل ان يدخن السيكار الكوبي المولع به، والذي قام بجمعه من جميع اماكن البيع في العاصمة الامريكية.



لقد كانت حسابات كندي خاطئة 100 في المائة.



و فشلت محاولة الرئيس الامريكي اوباما في عام 2016، عندما دعا الى الرفع الكامل للحصار عن كوبا، لانه من ادوات الحرب الباردة ......





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