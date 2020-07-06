نائب رئيس الجبهة العربية لـ”العهد”: لن نقبل بإعادة نشر البيشمركة في كركوك “بتاتا”

2020/07/06 | 22:05 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز علًق نائب رئيس الجبهة العربية في كركوك، ناظم الشمري، الإثنين، على قرار إعادة نشر قوات البيشمركة في محافظة كركوك ، فيما اكد أنه لن نسمح بعودتهم “بتاتا”.وقال الشمري، خلال حديث متلفز لقناة “العهد”، إن “الحكومة اتفقت مع الاقليم لدخول قوات البيشمركة الى كركوك”، مبينا ان “العرب والتركمان يرفضون دخول البيشمركة الى كركوك”.[…]

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