تقرير إيراني يهاجم التغييرات الأمنية التي قام بها الكاظمي

2020/07/06 | 22:05 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تواصل طهران تدخلها في الشأن العراقي، وفي مفاصل عمل الدولة العراقية، بعد عام الفين وثلاثة.

وهاجم تقرير إيراني لوكالة مهر، التغييرات التي قام بها رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، في عدة مناصب رفيعة ومن بينها مناصب أمنية على وجه الخصوص، خلال الشهرين الماضيين.

واتهم التقرير الكاظمي بوضع عقبات أمام الحشد الشعبي وترك الأولويات الاخرى وأحداث تغييرات وصفتها بالغامضة والمريبة في الهيكل الأمني العراقي.

ويرى التقرير الإيراني إن عزل فالح الفياض من منصبه كمستشار الأمن الوطني إجراء خاطئ، موضحاً أن الفياض شخص قريب من الحشد الشعبي لذلك، فإن إقالته من منصبه تحمل رسالة سلبية موجهة إلى قوات الحشد.

وكانت الحكومة العراقية قد اصدت امرا بإقالة فالح الفياض وتكليف قاسم الأعرجي، مستشاراً للأمن الوطني، وعبد الغني الأسدي، رئيساً لجهاز الأمن الوطني.

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