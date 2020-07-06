العراق: تسجيل 1796 إصابة بفايروس بكورونا 1724 حالة ووفاة 94 مصابا

2020/07/06 | 22:05 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت وزارة الصحة، عن الموقف الوبائي اليومي للإصابات المسجلة لفايروس كورونا المستجد في العراق.

واكدت وزارة الصحة ألف وسبعمئة وستة وتسعين إصابة وشفاء ألف وسبعمئة واربعة وعشرين حالة ووفاة أربعة وتسعين مصابا، هذا ودعت الوزارة المواطنين الى الالتزام بتعليمات اللجنة العليا للصحة والسلامة، وعدم الخروج من المنزل الى الا للضرورة.

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