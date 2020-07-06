علاوي: يجب حسم ملف تواجد حزب العمال الكردستاني على الأراضي العراقية بشكل عاجل

2020/07/06 | 22:05 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شدد زعيم ائتلاف الوطنية اياد علاوي، على ضرورة حسم ملف تواجد حزب العمال الكردستاني على الأراضي العراقية بشكل عاجل.

وأكد علاوي في تغريدة على تويتر، ان من غير المقبول ان تكون ارض العراق منطلقاً لإيذاء الاخرين، لافتا الى ان تركيا بالمقابل لا ينبغي لها ان تقوم بخرق سيادة العراق، او ان تتلاعب بحصته المائية في نهر الفرات، فيما ختم علاوي التغريدة بالقول، ان الشفافية والمحبة وحسن الجوار هي التي ينبغي ان تسود، وأن الحوار هو الحل الامثل لذلك.

ملف تواجد حزب العمال الكردستاني ينبغي ان يحسم بشكل عاجل، ولا نقبل ان تكون ارضنا منطلقاً لايذاء الاخرين .كما لا ينبغي ان تقوم #تركيا بخرق سيادة #العراق او ان تتلاعب بالحصة المائية للعراق في الفرات .الشفافية والمحبة وحسن الجوار هي التي ينبغي ان تسود، والحوار هو الحل الامثل لذلك .

— Ayad Allawi (@AyadAllawi) July 6, 2020

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