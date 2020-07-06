مسلحون يغتالون المحلل السياسي هشام الهاشمي في بغداد

2020/07/06 | 22:07 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المحلل السياسي والخبير الأمني البارز هشام الهاشمي - صورة إرشيفية

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