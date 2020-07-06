مسلحون يستقلون دراجتين أصابوه في رأسه،، تفاصيل أغتيال الخبير الامني هشام الهاشمي وآخر اعترافاته على من يهددوه!

2020/07/06 | 22:08 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: أكدت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الاثنين، اغتيال الخبير الامني والباحث في شؤون الجماعات المسلحة هشام الهاشمي شرقي بغداد بسلاح كاتم للصوت.وذكر المتحدث باسم الداخلية سعد معن في تسجيل صوتي، “نعم تم تأكيد الخبر، جثة الهاشمي نقلت الى ثلاجة مستشفى ابن النفيس”.وذكرت عدة مصادر، ان العملية تمت بأيدي مسلحين كانوا […]

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