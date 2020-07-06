2020/07/06 | 22:10 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز اكد النائب عن كتلة الصادقون النيابية نعيم العبودي، اليوم الاثنين، أن قيام الولايات المتحدة بوضع منظومة دفاع جوية في السفارة الأمريكية انتهاك للعمل الدبلوماسي.وقال العبودي في تصريح، إن “هناك تدخلان من قبل السفارة الأميركية خارج الاطار المعمول به سياسيا ودبلوماسيا ويجب على الحكومة العراقية ان تضع حدا لهذه الخروقات”.وأضاف العبودي، أنه […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب عن الصادقون: ممارسات السفارة الأميركية في بغداد انتهاك للعمل الدبلوماسي) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب عن الصادقون: ممارسات السفارة الأميركية في بغداد انتهاك للعمل الدبلوماسي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).