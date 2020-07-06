الداخلية تكشف نوع السلاح المستخدم في اغتيال الهاشمي

2020/07/06 | 22:10 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد أعلنت وزارة الداخلية، ان عملية اغتيال المحلل الأمني هاشم الهاشمي تمت بسلاح كاتم في منطقة زيونة شرقي العاصمة بغداد.وكان مسلحون مجهولون، اغتالوا الهاشمي مساء اليوم أمام منزله في منطقة زيونة شرقي العاصمة بغداد، ما أدى لإصابته بعدة إطلاقات نارية من منطقة البطن وصولاً إلى الرأس.وفارق الهاشمي الحياة في مستشفى ابن النفيس، إذ نقل إلى هناك إثر إصابته بجروح بليغة خلال الهجوم.

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