2020/07/06 | 22:58 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة أغلقت سوق الأسهم الأوروبية اليوم الاثنين عند أعلى مستوى لها خلال شهر، بدعم من بيانات اقتصادية إيجابية متفائلة ببدء تعافي الاقتصاد الصيني من آثار كورونا والإغلاق الاقتصادي العالمي.وأنهى مؤشر “ستوكس 600 ” الأوروبي، جلسة التداول مرتفعا 1.6 بالمئة على قاعدة عريضة من المكاسب في مقدمتها قفزة 6.6 بالمئة لأسهم بنك (اتش اس […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (آمال تعافي اقتصاد الصين تدفع الأسهم الأوروبية لأعلى مستوى في شهر) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (آمال تعافي اقتصاد الصين تدفع الأسهم الأوروبية لأعلى مستوى في شهر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).