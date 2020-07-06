2020/07/06 | 23:03 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حريق منشأة نطنز النووية الإيرانية خلف ضرراً كبيراً السعودية تعلن تدابير صحية خلال موسم حج هذا العام الرياض – الزمان طهران – رزاق نامقي أعلنت السعودية بروتوكولات صحية لمنع انتشار فايروس كورونا خلال موسم الحج لهذا العام وحظرت التجمعات والاجتماعات بين الحجيج وذلك حسبما قالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية.وقررت السعودية في […]

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