2020/07/06 | 23:03 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحمامي يدعو لربط الصناعات البتروكيمياوية بوزارة النفط السوداني : عوائد القطاع الزراعي تحتّم على الحكومة والبرلمان دعمه بغداد – الزمان طالب النائب المستقل محمد شياع السوداني، الحكومة بدعم القطاع الزراعي على صعيد المبالغ الزراعية، فضلا عن دعم الفلاحين بأسعار الاسمدة والمشتقات النفطية والبذور والمبيدات.واوضح السوداني في بيان تلقته (الزمان) امس […]

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