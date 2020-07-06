النائب الكربولي : كارثة اغتيال الهاشمي نتيجة عجز الاجهزة الامنية عن كشف الكواتم

2020/07/06 | 23:04 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغدادطالب عضو مجلس النواب محمد الكربولي، الاثنين ، بالكشف عن قتلة الخبير الامني هشام الهاشمي.وذكر الكربولي في تغريدة بـ "تويتر" كارثة اغتيال الهاشمي و عجز الاجهزة الامنية عن كشف كواتم الاغتيالات هي بنفس مستوى كارثة احمد راضي بسبب عجز الاجهزة الصحية".وطالب بـ"الكشف عن قتلة الهاشمي وتقديمهم الى العدالة ".

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