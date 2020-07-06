طبيب بايرن الشهير يصف تجربته بغوارديولا بالصفحة السوداء

2020/07/06 | 23:06 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الطبيب الرياضي السابق لنادي بايرن ميونيخ الألماني، هانس فيلهلم مولر-فولفارث، أن الأسباب التي دفعته إلى الاستقالة من الجهاز الطبي في النادي الألماني بعد أربعة عقود من العمل مع الفريق تعود لعلاقته المتوترة مع المدرب جوسيب غوارديولا.وفي حديث لوسائل إعلام ألمانية، وصف فولفارث، الذي يعد من أشهر الأطباء الرياضيين في العالم، الفترة التي أمضاها […]

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