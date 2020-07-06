2020/07/06 | 23:08 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ عزّا نائب رئيس وزراء حكومة اقليم كوردستان العراق قوباد طالباني، يوم الاثنين، باغتيال الخبير الامني هشام الهاشمي.

وقال طالباني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "بقلوب يعتصرها الألم والحزن تلقينا نبأ استشهاد الخبير الأمني والباحث الاستراتيجي العراقي الصديق الخلوق هشام الهاشمي، مساء اليوم في بغداد".

وأضاف "بهذه المناسبة الأليمة نقدم خالص التعازي والمواساة لعائلة الفقيد ولزملائه ورفاق دربه الحالمين بوطن آمن ومستقر ومزدهر يتسع للجميع".

وتابع طالباني "كما نشجب بأشد عبارات الإدانة و الاستنكار الأيادي الآثمة التي تجرأت على هذا الإنسان الرائع الذي كان يحمل هم العراق أينما حل وارتحل".

وفي وقت سابق الاثنين، أطلقت مجموعة مسلحة تستقل دراجتين ناريتين النار على الهاشمي أمام منزله في منطقة زيونة شرقي بغداد، ما أدى لمقتله.

وهشام الهاشمي البالغ من العمر ٤٧ عاماً، خبير مختص بشؤون الجماعات المسلحة، وهو كاتب له دراسات ستراتيجية عديدة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حكومة كوردستان تعزي باغتيال الهاشمي: الفقيد حمل هم العراق) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حكومة كوردستان تعزي باغتيال الهاشمي: الفقيد حمل هم العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).