تنديد دولي والكاظمي يتوعد بمحاسبة قتلة الهاشمي

2020/07/06 | 23:09 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الخبير الاستراتيجي هشام الهاشمي

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