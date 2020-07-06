الكاظمي يتوعد قتلة الهاشمي،، والحلبوسي: حوادث الاغتيال تتكرر بلا رادع،، والحشد الشعبي: أبرز المتخصصين بداعش

2020/07/06 | 23:11 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: تعهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، بملاحقة المسلحين الذين اغتالوا مساء اليوم الاثنين، الخبير الامني هشام الهاشمي.وقال الكاظمي في بيان أطلعت عليه “يس عراق”، “تلقينا ببالغ الحزن والأسف، نبأ استشهاد الخبير الإستراتيجي، الدكتور هشام الهاشمي، رحمه الله تعالى، الذي اغتيل على يد مجموعة مسلحة خارجة عن القانون”، مضيفاً ان الهاشمي “كان […]

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