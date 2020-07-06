2020/07/06 | 23:11 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: نشر عدد من النشطاء والصحفيين مقاطع من اخر مداخلة تلفزيونية ظهر في الخبير الامني والاستراتيجي هشام الهاشمي معلقاً على اعتقال “خلية البوعيثة” في أحداث ضبط منصة صواريخ الكاتيوشا في أحدى مقار الحشد الشعبي.جزء من آخر مقابلة أجراها الزميل والصديق الراحل #هشام_الهاشمي خلال نشرة أخبار الثامنة قناة UTV مساء اليوم، والتي اغتيل […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد آخر ظهور للهاشمي قبل اغتياله بساعات: “جهات تتحدى الدولة بالكاتيوشا”،، واطلاق النار عليه من مسلحين انتظروا عودته للمنزل!) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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