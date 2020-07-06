2020/07/06 | 23:11 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مصدر أمني عراقي مساء الاثنين، أن مسلحين يركبون دراجتين ناريتين، أطلقوا النار على الخبير الأمني هشام الهاشمي في منطقة زيونة شرقي العاصمة بغداد....

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مسلحون يغتالون خبيرا أمنيا عراقيا في بغداد ) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مسلحون يغتالون خبيرا أمنيا عراقيا في بغداد ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).