الحلبوسي يدعو لبيان الجهات المتورطة باغتيال الهاشمي وكشف التحقيقات للرأي العام

2020/07/06 | 23:18 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أدان رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الاثنين، اغتيال الخبير الأمني الدكتور هشام الهاشمي.

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