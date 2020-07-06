2020/07/06 | 23:18 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصحة النيابية: بعض قرارات الجنة العليا ومنها اغلاق العيادات الخاصة تفتقد للبُعد المهني هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/06 | 23:18.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة النيابية: بعض قرارات الجنة العليا ومنها اغلاق العيادات الخاصة تفتقد للبُعد المهني) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة النيابية: بعض قرارات الجنة العليا ومنها اغلاق العيادات الخاصة تفتقد للبُعد المهني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).