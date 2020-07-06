2020/07/06 | 23:18 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحلبوسي عن اغتيال الهاشمي : ضعوا حدا للعابثين والخارجين عن القانون هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/06 | 23:18.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحلبوسي عن اغتيال الهاشمي : ضعوا حدا للعابثين والخارجين عن القانون) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحلبوسي عن اغتيال الهاشمي : ضعوا حدا للعابثين والخارجين عن القانون) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).