2020/07/06 | 23:20 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دانت السفارة الايرانية في العاصمة بغداد اليوم الاثنين، اغتيال الخبير الامني هشام الهاشمي.وادناه نص بيان السفارة: تلقینا ببالغ الحزن نبأ اغتيال المؤرخ الأكاديمي والخبير الاستراتيجي الدكتور هشام الهاشمي، إن سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية تدين بشدة هذا العمل الإجرامي المتمثل باغتيال النخب وإن الداعمين والمنفذين لهذه العمليات يهدفون إلى زعزعة العراق وايقاع الفتن بين أبناء […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السفارة الايرانية في بغداد تدين بشدة اغتيال الخبير هشام الهاشمي) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السفارة الايرانية في بغداد تدين بشدة اغتيال الخبير هشام الهاشمي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).