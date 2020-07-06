نقل ضابط رفيع من قيادة شرطة بغداد إلى الداخلية

2020/07/06 | 23:23 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، الاثنين، بنقل ضابط رفيع من قيادة الشرطة في العاصمة بغداد إلى ملاك وزارة الداخلية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إنه "تم نقل اللواء الركن مالك عبد الرضا جبر من منصب مدير افواج الطوارئ ضمن ملاك شرطة بغداد، الى ملاك وكالة الوزارة لشؤون الامن الاتحادي/ قيادة قوات الحدود (بالامرة)".

ولم يتوفر مزيد من التفاصيل على الفور.

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