2020/07/06 | 23:24 - المصدر: اخبارك

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكاظمي بشأن اغتيال الهاشمي: نتوعد القتلة بملاحقتهم ولن نسمح بعودة عمليات الاغتيالات هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع اخبارك الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/06 | 23:24.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع اخبارك.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي بشأن اغتيال الهاشمي: نتوعد القتلة بملاحقتهم ولن نسمح بعودة عمليات الاغتيالات) نشر أولاً على موقع (اخبارك) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي بشأن اغتيال الهاشمي: نتوعد القتلة بملاحقتهم ولن نسمح بعودة عمليات الاغتيالات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (اخبارك).