انخفاض عدد الإصابات في ميسان وشفاء ١٤٢

2020/07/06 | 23:25 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)/علي قاسم الكعبي/..أعلنت دائرة صحة ميسان، الاثنين، تسجيل انخفاض ملحوظ بعد الإصابات بعد تسجيل (67) إصابة، فيما ارتفعت حالات الشفاء بتسجيل142حالة شفاء جديدة ، فيما توفي 3 مصابين.وقال بيان الدائرة أن الإصابات توزعت حسب المناطق على مركز العمارة في ( حي الحسين الجديد ، حي المعلمين القديم ، حي المصطفى ، الجديدة ،المحمودية ، […]

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