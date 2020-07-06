فيديو : لحظة اغتيال المحلل السياسي “هشام الهاشمي”

2020/07/06 | 23:26 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / أفادت تقارير إعلامية مساء الاثنين، عن اغتيال المحلل السياسي العراقي هشام الهاشمي، على يد مجهولين أمام منزله في بغداد.وأكد نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي، خبر اغتيال الهاشمي، وكتب في تغريدة على تويتر: ”إلى رحمة الله اغتيال الدكتور هشام الهاشمي من قبل مسلحين في منطقة زيونة اللهم أرحمه برحمتك الواسعة“.من جانبه، […]

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