وفاة طبيب في كربلاء بفيروس كورونا

2020/07/06 | 23:28 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة ) / علي النصر الله / ..أعلنت صحة كربلاء ، مساء الاثنين ، عن وفاة رئيس أطباء ممارسين في شعبة الكلية الصناعية في مدينة الإمام الحسين الطبية “.وقال مصدر طبي في تصريح لـــ ( المستقلة ) إن “الدكتور عادل السباح ، توفي اليوم ، متأثراً بإصابته بفيروس كورونا “.وأضاف إن […]

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