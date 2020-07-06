نفط ذي قار تباشر بانشاء ثلاثة مستشفيات في المحافظة

2020/07/06 | 23:30 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)/حيدر حسين المشرف/..اعلنت شركة نفط ذي قار عن المباشرة بانشاء ثلاثة مستشفيات في المحافظة سعة المستشفى الواحد 50 سريرا مخصصة لحجر المصابين بفيروس كورونا .وقال بيان صادر عن الشركة تلقت ( المستقلة ) نسخة منه ان ” كوادر شركة نفط ذي قار باشرت بانشاء ثلاثة مستشفيات للحجر الصحي في اقضية سوق الشيوخ ، والشطرة […]

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