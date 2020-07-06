الذهب يرتفع مع طغيان تزايد الاصابات بكورونا على بيانات أمريكية إيجابية

2020/07/06 | 23:32 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _دولية تقدم الذهب، اليوم الاثنين، صوب أعلى مستوى له في حوالي ثماني سنوات الذي سجله الأسبوع الماضي، إذ أبقى تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا الطلب على الملاذات الآمنة مرتفعا، رغم أن المكاسب كبها صعود الأسهم وبيانات إيجابية لقطاع الخدمات الأمريكي.وصعد الذهب في التعاملات الفورية 0.44 % إلى 1782.50 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 16:50 بتوقيت غرينتش.وربح الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.2 % إلى 1793 دولارا للأوقية.وقال إدوارد مويا، محلل الأسواق لدى ”أواندا“ للسمسرة: ”يتشكك المستثمرون في استمرار هذا التعافي على نفس القدر من الصمود؛ لأننا جميعا نتوقع ذلك التعافي السريع… وربما يكون لدينا تعافٍ يستغرق وقتا أطول، وسيكون ذلك داعما لأسعار الذهب“.وفي أول أربعة أيام من يوليو/ تموز، سجلت 15 ولاية أمريكية زيادات قياسية في حالات الإصابة بكوفيد-19، في حين استمرت زيادة حالات الإصابة في دول منها الهند وأستراليا والمكسيك.ولم تبالِ الأسهم الأمريكية بتزايد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا، لتصعد على خلفية نمو على غير المتوقع لقطاع الخدمات الأمريكي، وبدعم من آمال في تعافٍ تقوده ‎انهيار قياسي جديد ..الريال الإيراني يسجل 215 ألفا للدولار الواحدوقال معهد إدارة التوريدات: إن بيانات أظهرت أن نشاط قطاع الخدمات الأمريكي تعافى بشكل كبير في يونيو/ حزيران، ليعود تقريبا إلى مستويات ما قبل جائحة كوفيد-19.ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاديوم 0.2 % إلى 1927.70 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 1.77 % إلى 814.00 دولارا للأوقية.وصعدت الفضة 0.9 % إلى 18.20 دولار للأوقية.

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