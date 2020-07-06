الحلبوسي يدين اغتيال الهاشمي ويدعو الاجهزة الامنية الى تحمل المسؤولية المنوطة بها

2020/07/06 | 23:33 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أدان رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، الاثنين، اغتيال الخبير الأمني الدكتور هشام الهاشمي.

وقال الحلبوسي في بيان تلقت السومرية نيوز، نسخة منه انه "في الوقت الذي ندين فيه العمل المشين والغادر الذي طال الخبير الأمني هشام الهاشمي وذلك باغتياله وسط بغداد على أيدي مسلحين مجهولين، ندعو الجهات الحكومية المسؤولة إلى الكشف عن التحقيقات للرأي العام، وبيان الجهات المتورطة بهذا العمل الجبان بشكل عاجل، ولا سيما بعد تكرار حالات الخطف والاغتيال لعدد من الشخصيات والأصوات الوطنية".

وشدد رئيس مجلس النواب على "الأجهزة الأمنية أن تكون على قدر المسؤولية المنوطة بها، وأن تضع حداً للخارجين عن القانون والعابثين بأمن المواطنين".





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