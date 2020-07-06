2020/07/06 | 23:41 - المصدر: يس عراق
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد- يس عراق:
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالفيديوغراف: من هو هشام الهاشمي ؟ ولماذا تم اغتياله ؟) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالفيديوغراف: من هو هشام الهاشمي ؟ ولماذا تم اغتياله ؟) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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