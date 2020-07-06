نعيم العبودي: اغتيال الدكتور هشام الهاشمي دليل على أنّ أيدي الغدر ما زالت تتربّص شرًّا بالعراق

2020/07/06 | 23:43 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بين النائب عن كتلة الصادقون النيابية نعيم العبودي، بان اغتيال الخبير الامني الدكتور هشام الهاشمي دليل على ان ايدي الغدر ما زالت تتربص شرا بالعراق.وقال العبودي في تغريدة على منصة “تويتر” اطلعت عليها “العهد نيوز” وادناه صورة لها:

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