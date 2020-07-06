الكاظمي يعفي قائد الفرقة الأولى بالشرطة الاتحادية من منصبه

2020/07/06 | 23:58 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ بغداد

قرر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين، اعفاء قائد الفرقة الاولى بالشرطة الاتحادية من منصب...





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