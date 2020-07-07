كورونا في مصر.. رقم لم يحدث منذ 40 يوما

2020/07/07 | 00:04 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجلت مصر تراجعا في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا لليوم الثاني على التوالي، حيث أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، تسجيل 969 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس.والرقم الجديد لإصابات كورونا في مصر يقل لأول مرة عن حاجز الألف منذ 28 مايو الماضي.وأشار البيان اليومي الصادر عن الوزارة إلى خروج 512 متعافيًا من […]

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