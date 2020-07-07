2020/07/07 | 00:06 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحكيم يعد اغتيال الهاشمي ..تحقيق لمصالح ضيقة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/07 | 00:06.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحكيم يعد اغتيال الهاشمي ..تحقيق لمصالح ضيقة) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحكيم يعد اغتيال الهاشمي ..تحقيق لمصالح ضيقة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).